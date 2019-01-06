CHP'li meclis üyesi vatandaşa silah çekti

BUGÜN NELER OLDU

CHP'den iki dönemdir belediye meclis üyeliği görevini sürdüren İbrahim Eray, sosyal medya üzerinde bir yazı yazan ve ilçede emlakçılık yapan eski CHP üyesi Salih Demir ile telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından Eray, Demir'in bulunduğu restorana geldi. Ardından iki taraf birbirleriyle yumruklaşmaya başladı. Araya restorandaki müşteriler ile işyeri çalışanları girerek tarafları ayırdı. Kavga esnasında Eray, belindeki silahı çekti. Tekrar işyeri sahibi ve müşteriler Eray'ın elindeki silahı yere düşürdü. Yerden silahını alan Eray restorandan çıktı. Olayla ilgili Demir polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay sonrasında evinden alınan Eray'ın ifadesi alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.