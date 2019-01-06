İşte seçim öncesi ve seçim sonrası CHP'nin dine bakış açısı!

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala CHP'de yine takiyyeler başladı. Her seçim öncesi muhafazakar seçmeni etkilemek için farklı söylemler geliştirmeye çalışan CHP, seçimlerden sonra ise halkın dini ve milli değerlerine hakaret etmeye başlıyor.

"İSLAMİYET DEYİNCE AKLIMA ÇORAP KOKUSU GELİR"

CHP'nin skandallarla dolu tarihine baktığımızda kronolojik olarak her dönemde milletin dini ve milli değerlerine hakaret eden söylemler ortaya çıkıyor. Ezanın Türkçe okunmaya başlanmasından, Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlara hakarete kadar bir çok skandala sebep olan CHP'de, daha önceki yıllarda da bir vekilleri, "İslamiyet deyince aklıma çorap kokusu gelir" ifadesini kullanmıştı.

CHP zihniyetinin dine bakışı! Muhafazakar seçmene göz diktiler

"İKTİDARA GELİRSEK SİZLERİ MAĞDUR EDECEĞİZ"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Mine Kırıkkanat, Uğur Dündar ve Ayşenur Arslan ile birlikte katıldığı bir söyleşide CHP zihniyetini adeta açığa kavuşturan skandal açıklamalarda bulunmuştu. AK Parti döneminde hak ve özgürlüklerin genişlemesine rağmen kendilerine baskı uygulandığı iftirasını atan Kırıkkanat, bizler iktidara geldiğimizde sizleri yeniden mağdur edeceğiz açıklamasında bulunmuştu.

CHP'nin 28 Şubat sürecinde darbeye verdiği destek ve muhafazakar insanlara uygulanan baskılara alkış tutması da hala hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.