Katledilen ailesinin yanına defnedildi

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Iğdır'ın Aralık ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için memleketi Gaziantep'te tören düzenlendi.Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'ndan alınan Köse'nin cenazesi, tören için Nizip ilçesine bağlı Bahçeci Mahallesi'ne getirildi. Bu sırada gözyaşı döken şehidin dedesi Ökkeş ve kardeşi Yunus Köse'yi, askeri personel teselli etti. Törende şehidin ninesi Elif Köse, tabuta sarılarak "Evladımı şehit verdim gururluyum, mutluyum. Vatan sağ olsun." dedi.İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazına, şehidin akrabalarının yanı sıra il protokolü, silah arkadaşları ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şehidin babası, annesi ve kız kardeşi de geçen Haziran'da eniştesi tarafından katledilmişti. Anne ve babasının yanına defnedilen şehidin cenazesine katılan dede Ökkeş, babaanne Elif ve hayatta kalan tek kardeşi Yunus Köse Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Şehit Köse, Iğdır'ın Aralık ilçesinde, Türkiye-İran sınırında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşmüş, aynı saldırıda 2 asker de yaralanmıştı.