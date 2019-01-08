Ankara'ya plaj geliyor!

Ankara'da turizmi ayağa kaldırmak için geniş çaplı bir çalışma yürüten AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, kente çok güzel bir hayvanat bahçesi kazandıracaklarını ifade etti. Mehmet Özhaseki'nin 11 başlıkta hazırladığı 111 proje arasında en dikkat çeken çalışmalardan biri olan Ankara Doğal Yaşam Parkı, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük alanına sahip ve en fazla hayvan çeşidine ev sahipliği yapacak parkı olacak. Ankara Doğal Yaşam Parkı, içerisinde dev rekreasyon alanlarının yanı sıra hayvan türleri üzerine araştırma ve eğitim gibi imkanlar da sunacak.

2 YER BULUNDU

ANKAPARK'ın hemen yanındaki alanın hayvanat bahçesi olarak düşünüldüğünü ancak projeyi şehrin dışına yapmak istediklerini belirten AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Kaldırılan hayvanat bahçesi için iki tane yer tespit ettik. Şehrin dış çeperlerinde. O iki yeri daha sonra anketler vasıtasıyla Ankara halkına soracağız. Hangisi uygun derlerse orada yapacağız.

Çok geniş bir alan oraya çok büyük bir hayvanat bahçesi yapacağız. Hayvanların doğal yaşamını sürdürebilecekleri bir hayvanat bahçesi olacak" görüşünü belirtti.

ANKARA'YA PLAJ YAPILACAK

Denizi olmayan kent Ankara'da vatandaşların bu özlemini gidermek için başkentin göl ve göletlerine kumsallar oluşturulacak. Hazırlanan proje kitapçığında plaj çalışmasıyla ilgili, "Ankara'da biyolojik arıtma sistemi ile su kalitesi ve doğal görünümü sayesinde güvenle yüzülebilen biyolojik gölet ve etrafında plaj yapılması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

İPEK YOLU'NDA KAMP YERLERİ

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ankara'nın ilçelerinde bulunan yaylalara, göletlere, göllere ve baraj kenarlarına kamp merkezleri kurulacak. Turizmi canlandırması beklenen kamp merkezlerinden ilk etapta 20 noktaya yapılacak.