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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı kimdir? Ahmet Minder nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararnameye göre , Cumhurbaşkanı başdanışmanı oldu. ve nereli? Bu soruların cevapları haberimizde.

Giriş Tarihi: 8.1.2019 09:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder kimdir? Ahmet Minder nereli?

Diyanet İşleri Başkanlığı, BDDK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. 1961 yılında Rize'nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Minder; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Peki

Ahmet Minder kimdir ve nereli?

28 Mayıs 1961 tarihinde Rize Güneysu 'da dünyaya gelen Ahmet Minder, ilk, orta ve lise eğitimini Rize 'de tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

Henüz öğrencilik yıllarındayken aktif olarak siyaset ile ilgilenen ve birçok vakıf ile derneklerde faaliyet gösteren Minder, mezun olduktan sonra öğretmenlik yapıp daha sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığında görevine devam etti.

1999 yılında Fazilet Partisinden Güneysu Belediye Başkanlığına aday oldu ve seçimleri kazanarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ardından 2004 ile 2009 yıllarında yapılan seçimlerde AK Partiden aday olan Ahmet Minder, başkanlık görevine devam etti.

Başbakanlık Müşaviri olan Minder, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Personel Başkanı görevine atandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Minder kimdir? Ahmet Minder nereli?
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