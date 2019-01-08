Eren Erdem tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Karşı Gazetesi'ne yönelik yürütülen dava kapsamında hakkında tahliye kararı verilen CHP eski Milletvekili Eren Erdem üst mahkeme tarafından yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün yasa dışı ses kayıtlarını yayınlayan Karşı Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Eren Erdem hakkında tahliye kararına kaçma şüphesi nedeniyle itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Cezaevinden serbest bırakılmayan Eren Erdem bugün İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde heyet karşısına çıktı. Hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunana Eren Erdem, yeniden Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 24 Haziran milletvekili seçimlerinde milletvekili adayı yapılmayan Eren Erdem İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapmaya çalışmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla çıkışı engellenmiş ve kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklanması talep edilmişti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Nisan 2018 tarihinde eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in, hakkında yapılan ihbarla yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı yönünde kuvvetli olgular bulunması ve gelinen aşamada adli kontrol kararının yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar vermişti.