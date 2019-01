Başkan Erdoğan, CHP'nin enflasyon yalanını verilerle çürüttü

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;



Yılbaşının hemen öncesinde grup toplantımızda her kesime yönelik destek ve teşvik müjdelerini milletimizle paylaştık. Kredi kartını ödemekte zorlanan vatandaşlarımızdan, sosyal destekle ayakta duran ihtiyaç sahiplerine, çiftçiden asgari ücretliye kadar her kesim için projelerimizi hayata geçiriyoruz.



Geçtiğimiz 16 yılda ülkemize gelen uluslararası yatırım tutarı 201 milyar doları geride bıraktı. Bugün dünyanın 13.büyük ekonomisi haline gelmiş durumundayız. İnşallah yıl sonunda bir üst sıraya çıkmış olacağız. Geçtiğimiz aylarda yaşanan kur, faiz, enflasyon dalgalanmalarını birileri, başta muhalefet olmak üzere milletimizin moralini bozmak, ümidini kırma vesilesi haline getiriyor.



Geçtiğimiz yıl ihracatı 168,1 milyar dolarla kapattık, sadece bununla kalmadık dış ticaret açığımızı da 55 milyar dolara gerileterek, önemli bir başarıya imza attık.



Ana muhalefetin sözcüsü enflasyon en yüksek bu iktidar döneminde olmuştur diyor. Önce 14 yılın ardından da 16 yılı rakamlarla hangi iktidar döneminde ne olmuş bir bakalım. Önce 1989'dan başlayayım ve oran 64,3 Anavatan iktidarı. Ardından 90, oran 60.4 Anavatan iktidarı. Ardından 91, oran 71,1 Anavatan iktidarı, tek partili dönem. Ardından koalisyonlar başlıyor. Sene 92, çok enteresan DYP ve SHP, oran 66.



Geliyoruz 1993'e enflasyon oranı 71,1 DYP-SHP. 1994 yılına geliyoruz burada bir felâket var. İktidarda DYP-SHP enflasyon 120.2. CHP yani o zaman adı SHP. İnkar ediyorsan et. 1995 enflasyon 76,1 DYP-SHP. 96 enflasyon 79,8 iktidardan Refah-DYP. 97 enflasyon 99.1 hükümette Anavatan ve DSP var. CHP'nin o zamanki adı da DSP. Sene 98 enflasyon 69,7 Anavatan-DSP. Üçlü koalisyonlar dönemi başlıyor.



Yine ortaklardan bir tanesi DSP. Sene 99 enflasyon oranı 68,8. 2000'e geliyoruz. Biraz düşmüş enflasyon 39 yine aynı üçlü koalisyon. 2001 üçlü koalisyon yine enflasyon 68,5. 2002 29,8'le yine üçlü koalisyondan biz devralıyoruz.

14 yıllık dönemin 70.3. Bunu ana muhalefetin kabul etmesi mümkün değil. Şimdi enflasyonun en yüksek AK Parti iktidarları döneminde olduğunu söyleyen bu muhalefete şunu söylüyorum, bak 2003 enflasyon 12,7. 2003 9.4, 2005 7.7, 2006 9,7, 2007 8.4, 2008 10.1, 2009 burada ciddi manada bir düşüş 6. 2010 6.4, 2012 6,2, 2013 7,4, 2014 8,2, 2015 8.8, 2016 8,5, 2017 11,9 ve 2018 7.3... Bizim iktidarımız döneminde en yüksek 2018. Peki 16 yılın ortalaması nedir? 9.54...

''SIKIYSA ÇIKSINLAR YALANLASINLAR!''

Hayatları yalan. Bunlarda dürüstlük diye bir şey yok. Ben resmi rakamları açıkladım. Sıkıysa bu resmi rakamları çıksınlar, yalanlasınlar. Kasım ayında açılan şirket sayısı 7 bin 110. TOBB'un Başkanı burada. Kapanan şirket sayısı bin 112. Bu rakamlardan önceki aylardan çok daha olumlu bir seyiri ifade ediyor.

Merkez Bankası rezervlerimiz 92 milyar dolar düzeyine geldi. Milli gelirimizin yüzde 9'u olan kamu borç stoğumuzun sürdürülebilirliği konusunda mali piyasalarda en ufak bir tereddüt bulunmuyor. Bireysel krediler konusunda ülke olarak gayet iyi durumdayız. Dünya ortalaması yüzde 59, gelişmiş ülkelerde yüzde 72. Türkiye'de sadece yüzde 16. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Türkiye'nin demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle kararlılıkla hedeflerine devam ettiği. Yürüdüğümüz bu yolda en büyük desteği iş dünyasından alıyoruz, alacağımıza da inanıyorum. Büyük Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.

