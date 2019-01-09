Haberler Gündem Haberleri Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 84 sanık hakkında dava açıldı

Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 84 sanık hakkında dava açıldı Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla kayyum atanan Akfa Holding ve alt şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş insanları Fatih Aktaş, Ferhat Aktaş, Cahit Paksoy ve Fikret İnan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu, 6'sı firari 84 sanık hakkında dava açıldı

AA Gündem Haberleri Giriş Tarihi: 9.1.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 12:12