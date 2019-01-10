Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu

72 kilo eroini narkotik köpeği '' buldu

'da polisin bir adreste narkotik köpeği '' ile yaptığı aramada 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giri�� Tarihi: 10.1.2019 10:56
72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna'nın da kullanıldığı aramalarda, 40 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, 2018 yılında 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırıldığı, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin artan kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
72 kilo eroini narkotik köpeği 'Zeyna' buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN