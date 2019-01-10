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'dan "Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , "Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini yerine getirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2019 15:45 Güncelleme Tarihi: 10.1.2019 15:49
Emine Erdoğan'dan Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini yerine getirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, medya mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Uzun süredir aktif olmayan Instagram hesabını Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yeniden kullanmaya başlayan Emine Erdoğan, paylaşımında kamera kullandığı bir fotoğraf ile Myanmar ziyaretinde gazeteciler kendisini görüntülerken çekilen bir fotoğrafa da yer verdi.

Emine Erdoğan, fotoğrafların altında şu mesajı paylaştı:

"Dünyanın dört bir yanında zor şartlar altında doğru, tarafsız, gerçek ve etik habercilik görevini yerine getirerek vatandaşların haber alma hakkını her koşulda gerçekleştiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Kameramanından muhabirine, fotoğrafçısından editörüne bütün basın emekçileri, bizlere ulaşamadığımız dünyaların pencerelerini açıyor. Her birine gönülden teşekkür ediyorum."

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Emine Erdoğan'dan "Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı
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