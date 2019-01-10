FETÖ operasyonu: 49 gözaltı 5 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı, 5 şüpheli tutuklandı. Örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda 19 asker gözaltına alındı. Niğde merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ise, biri aktif görevde uzman çavuş, 2'si ihraç edilen asker, 3'ü de eski askeri okul öğrencisi 6 şüpheli, Karabük'te ise 4 eski asker ve askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 3 gaybubet evine düzenlenen operasyonda biri kadın 3 şüpheli, Denizli'de de özel şirket çalışanı, esnaf, işçi gibi çeşitli mesleklerden 10 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak'ta ByLock kullandıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Adana'da ise ankesörlü telefon ve sabit hatlardan FETÖ/PDY "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı H.İ.K. tutuklandı. Siirt'te yürütülen operasyonda eski Siirt İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Halidun Eren'in de yer aldığı 4 asker ile 3 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.SABAH