Gülen’in gizli talimatları FETÖ’cünün e-postasından çıktı

FETÖ'ye ait Özel Nil Koleji'nin müdürlüğünü yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile okulun kapatılmasından sonra kayıplara karışan FETÖ'cü Ali Pehlivan saklandığı evde 6 ay önce yakalandı. Tutuklanan Pehlivan'a 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığının iddianamesinde, sanığın terör örgütünün gizli haberleşme ağı By Lock'un aktif kullanıcısı olduğu, rehberinde İl İmamı İbrahim Köklükaya, özel okullar genel müdürü, ünitelerden sorumlu genel mesul ve büyük bölgeci kişiler başta olmak üzere çok sayıda FETÖ'cünün telefonlarının çıktığı bildirildi.

Sanığın Fuat Taş adlı FETÖ'cü ile aralarında 35 e-posta ile örgütsel şifreli yazışmalar yaptığı, çözümü yapılan bu maillerde, terör örgütünün halen aktif olduğu, güvenlik güçlerinin takibinden kurtulmak için alınması gereken önlemleri sıraladıkları ve Fetullah Gülen'den gelecek gizli talimatlara harfiyen uyulmasını istedikleri ortaya çıktı. Örgüt liderine tam teslimiyet ile bağlı oldukları, olası banka hesapları denetlendiğinde izahını mantıklı yapmak istedikleri, örgüt lideri Fetullah Gülen'in örgütten uzak duranlardan şikâyetçi olduğu ve operasyonların bitmesi ve normale dönülmesi halinde örgüte gönülden bağlılık gösterenlerin çok önemli konumlara getirileceği vaadinde bulunduğu tespit edildi.

İTİRAFÇI VE GİZLİ TANIKLARI TESPİT EDİN

Sürekli dua edilmesi, ancak duaların kabul olmaması halinde şartların henüz olgunlaşmadığı şeklinde örgüt üyelerinin ikna edilmesi, örgütü iyi tanıyanların gizli tanık olup örgüte ciddi zararlar verdiği, bu kişilere dikkat edilmesi gerektiği talimatı verdikleri belirlendi. İtirafçı ve gizli tanık olan kişilerle ilgili bir çalışma başlatılması, bu durumun örgüt hiyerarşisi içinde gizlilikle yürütülmesi talimatı verildiği ortaya çıktı. Gizli talimat dışında hiçbir işin yapılmaması ve örgütün dünya genelindeki eğitim kurumları ve yaptığı hayır işlerinden söz edilerek örgüt üyelerinin motive edilmesi gerektiği şeklinde yazıştıkları bildirildi.

Örgütün Anlayışımız adam tutmak, tuttuklarımızın da moralini yüksek tutmak" stratejisiyle örgüt üyelerinden sadık insan olmalarının istendiği ve resmi görevi olmayanların okullarda görüntü vermemesi, okullarda iş haricinde toplantılar yapılmaması gayrı resmi belgesiz para giriş ve çıkışının yapılmaması talimatlarının örgüt üyelerine ilettikleri belirtildi.

ARŞİVLERİ TEMİZLEYİN ARKANIZDA ALLAH VAR

E-maillerin çözümünde, örgüt üyelerine "Sizlerin arkanızda Allah var" denilerek motive edilmeye çalışıldığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir sohbet kasedinin yayımlanacağı ve bunun can kulağıyla dinlenmesi gerektiği, bu sohbetinde muhtemelen şifreli gizli talimatlar vereceği bilgisinin paylaşıldığı kaydedildi. Yakalanmayan gaybubet evlerinde kalanların ev ve işyerlerinde örgütle alakalı arşiv bilgileri ve dokümanların acilen temizlenmesi gerektiği talimatını halen faal olan alt kadrolara aktardıkları belirlendi.

ÇOK ÇALIŞIN GEREKİRSE EVİN YOLUNU UNUTUN

Sanık Ali Pehlivan'ın özel okullar genel müdürü Yılmaz Demir ile 27 karşılıklı e-mail ile yazıştıkları, bunların tespitinde ise, hizmet hareketine yapılanlara karşı kamuoyunun yaşanan hukuksuzluğa sessiz kaldığı, insanların kafalarının karışık olduğu için örgüt üyelerinin çok çalışması ve kaybedilen itibarı yeniden kazanmak adına gerekirse evlerinin yolunu unutup gece, gündüz çalışmaları gerektiği bilgisi yer alıyor. Ülkeyi yönetenlerin saraylar inşa ettikleri, ancak bu sarayların tadını çıkaramadan öleceklerine dair örgüt üyelerinin motive edilmeye çalışıldığı vurgulandı.

CUMHURBAŞKANINA AĞIR HAKARETLER

E-posta yazışmalarında ülkede sanki kaos varmış gibi insanların sokağa dökülerek iç karışıklık çıkarmak için zemin hazırlamaya çalıştıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı kast ederek, "Zulüm ile oturup zulüm ile kalkanlara bir azap kapısıdır. Azrail karşısına çıkacak. Kurmak istediğin cennetine doyamadın, Sarayının tadına varamadın. Dünyanın keyfini çıkaramadın Ama artık gel diyecek" diyerek ülkede zulüm yapıldığı izlenimi verdikleri, bu keşmekeş ortamında örgütün bulunduğu durumdan dolayı örgüt üyelerine örgüt adına daha fazla çalışmaları talimatı verildiği tespit edildi.

Maillerde örgütün dağıtılmasını önlemek için, "Bu davanın akıbetinden endişe etmeyin. Kış'ın, kurumuş toprağına bakıp, artık bir daha buralar çemen zâr olmaz diyenler, toprağın altında bahar için nasıl bir hazırlık yapıldığının farkında olmayan gâfillerdir. Rüzgârlar nasıl eserse essin ve ne kadar sert vurursa vursun, baharın gelmesine engel olamazlar"diyerek sürekli örgüt üyelerine ümit vererek baharın geleceğini söyleyerek örgütün daha güçlü faaliyet yürüteceği izlenimi verdikleri ortaya çıktı.

FETO ABLALARINA HZ. MERYEM, HATİCE VE AYŞE BENZETMESİ

Örgütten bağlarını koparanları kömür, kalanları ise elmas diye nitelendirdikleri, kalanları yüceltmeye motive etmeye çalıştıkları, tutuklanan FETÖ ablaları için de "Eli kelepçeli bacılarımızın derecelerini Meryem validemizin, Hatice ve Ayşe anamızın seviyesine yükseltiyorlar. Gönül erleri? istikameti hiç bozmamalı. Öfkelerini yutmalı, şiddetlerini hiddetlerini içlerinde boğmalı" şeklinde talimatlarla örgütteki çözülmeyi önlemeye çalıştıkları belirlendi.

ALÇAKLAR MISIR BENZETMESİ

Talimatlarda örgüt üyelerine "100 yıllık bir filmin finalindeyiz. Finalde Allah'ın size biçmiş olduğu role bakın. Finale yakışır duruş sergileyin! Bu süreç (yaz sonu itibariyle) bitti" diyerek 15 Temmuz darbe girişimini kastettikleri, örgütün eski gücüne kavuşacağını, Türkiye'de 5 adet bombalı araç bulunduğu, kritik saldırılar olabileceği şeklinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Çaldırıp kapatan numaraları hemen aranmamasını, olası bombalama olaylarında kullanılacak telefonlar ile irtibatlı görünmesi sağlanarak algı oluşturulabilir diyerek tedbir aldıkları kaydedildi. Türkiye'yi Mısır ülkesine benzettikleri ve Mısır gibi kargaşa ve kaos olduğu algısı oluşturup iktidarın olayları körüklediği biçiminde alt kadroların motivesini sağlamaya çalıştıkları belirlendi. Sanığın, örgüt elebaşının "Bank Asya'ya para yatırın" talimatından sonra hesabında para artışı yaptığı, MASAK raporuna göre FETÖ'den işlem görmüş sanıklarla da aralarında yüklü para transferleri olduğu ifade edildi.