17 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HSK tarafından ihraç edilen 17 hakim savcının isimleri belli oldu!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcının kimlikleri belli oldu. İşte bugün toplanan HSK Genel Kurulu'nda haklarında ihraç kararı verilen yargı mensuplarının isimleri…
Yatağan Hakimi Ergül Bala
Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı
Adana Hakimi Ayşe Atalay
Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar
Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba Şule Kızıltoprak
Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya
Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler
Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya
Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut
İstanbul Hakimi Caner Kahraman
Manavgat Hakimi Feyza Temizkan
Gebze Hakimi Lokman Kambur
Şanlıurfa Hakimi Takup Tatlı
Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk
Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu
Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habib Nişancı
İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebali