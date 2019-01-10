17 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

HSK tarafından ihraç edilen 17 hakim savcının isimleri belli oldu!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcının kimlikleri belli oldu. İşte bugün toplanan HSK Genel Kurulu'nda haklarında ihraç kararı verilen yargı mensuplarının isimleri…

Yatağan Hakimi Ergül Bala

Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Suphandağı

Adana Hakimi Ayşe Atalay

Gaziantep Hakimi Mahmut Yaşar

Mardin İdare Mahkemesi Üyesi Tuğba Şule Kızıltoprak

Germencik Cumhuriyet Savcısı Onur Kaya

Çatalca Cumhuriyet Savcısı Muhammed Emin Yeler

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya

Mersin Cumhuriyet Savcısı İdris Turgut

İstanbul Hakimi Caner Kahraman

Manavgat Hakimi Feyza Temizkan

Gebze Hakimi Lokman Kambur

Şanlıurfa Hakimi Takup Tatlı

Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Sümeyra Anuk

Adana Cumhuriyet Savcısı Mustafa İbrahim Kenanoğlu

Ilgaz Cumhuriyet Savcısı Habib Nişancı

İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Sayıt Dedebali