İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın: PKK, en kanlı eylemini İzmir'de yapacaktı

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesinde gerçekleşen terör eylemini değerlendirdi. Aşkın, "Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin, kalaşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Orada Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanı yazıldı" dedi.

İzmirli gazeteciler ile kahvaltıda buluşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, terör ve güvenlikten uyuşturucu ile mücadeleye, asayişten trafiğe İzmir'deki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.



En kanlı eylemi İzmir'de yapacaklardı

İzmir Adliyesinde PKK'nın gerçekleştirmek istediği eyleme ilişkin detayları ilk kez paylaşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bölücü terör örgütünün hiçbir şehir merkezinde eyleme getirmedikleri kadar mühimmatla geldiklerini aktardı. Aşkın, "Yüzlerce kalaşnikof fişeği, 8 roket, 5'i anti-tank roketi, 8 el bombası, 2 tabanca ve diğer mühimmatla geldiler. Bölücü terör örgütü en kanlı, en korkunç eylemlerinden birisini yapmak üzere İzmir'e gelmişti. O sırada kahraman şehidimiz Fethi Sekin kalaşnikof mermilerine karşı elindeki tabancayla karşı koyarak büyük bir kahramanlık sergiledi. Oradaki bütün görevli polis arkadaşlarımız büyük mücadele verdi. Bu mücadele Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde bir kahramanlık destanıdır. Bu karamanlık hikayesi bütün meslektaşlarımıza örnek oldu" dedi.

Terör örgütünün, tarihinin en sıkıntılı sürecini yaşadığını ifade eden Aşkın, yaptıkları başarılı operasyonlarla PKK'nın ülkemiz içinde etkinliğini kaybettiğini ancak mücadelenin her geçen gün daha etkin şekilde, artan bir kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Aşkın şöyle devam etti:

"PKK ve DEAŞ'la olduğu gibi marjinal sol terör örgütleriyle de ülkemizin her yerinde mücadele veriyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız operasyonlarla bölücü terör örgütü üyesi yakalamada İzmir olarak Türkiye ikincisi olduk. Dünyada hiçbir devlet veya millet yok ki aynı anda bu kadar çok sayıda terör örgütü ile mücadele etsin. Güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Bakanımızın ve merkez teşkilatımızın büyük desteğiyle terörle topyekun mücadele ediyoruz ve çok şükür milletimizin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamaya çalışıyoruz."

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