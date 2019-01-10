RTÜK'ten "Yemekteyiz" programındaki "şiddet davranışı"na ceza

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında, gündüz kuşağındaki programlar ve bazı diziler görüşüldü.

RTÜK, TV 8 ekranlarında erken saatlerde yayınlanan "Gerçeğin Peşinde" isimli programda bir annenin çocuk istismarı olayını anlatması üzerine harekete geçti.

Üst Kurul, yapımı mercek altına alarak, yayında bir annenin gerçek kimliği ile yer aldığını, çocuğun yaşı ve isminin açıkça zikredildiğini ve çocuğun yaşadığı cinsel istismar olayının anlatıldığını belirledi.

Olayın anlatılması nedeniyle çocuğun yaşadığı travmanın yeniden üretildiği programda, yayın kuruluşunun da bu istismara aracılık ettiği kanaatine varılarak, TV 8'e 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.

YEMEK PROGRAMINDA, YARIŞMACI ŞİDDETİ CEZA GETİRDİ

RTÜK, TV 8'de yayınlanan "Yemekteyiz" programında da çocuk gelişimine uygun olmayan unsurlar tespit etti.

"Yemekteyiz" programında, genç bir yarışmacının sinirlenmesini gerektirecek bir durum olmadığı halde diğer yarışmacılara karşı terbiye ve saygı sınırlarını aşan tavırlar sergilediği, hırsla parmağını salladığı, bıçak ve eliyle masaya şiddetle vurduğu, mutfakta eşyaları fırlattığı görüldü.

Şiddet içerikli davranışların kesilmeden ekrana getirildiği tespitiyle TV 8'e ilgili yasanın, "Radyo ve televizyon hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar, bunların izlenebileceği zaman diliminde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz." hükmünü ihlalden idari para cezası verildi.

AİLENİN KORUNMASI İLKESİNİ İHLAL EDENE CEZA

RTÜK, ailenin korunması ilkesiyle bağdaşmayan ve alkol kullanımını özendirici yayın yapan FOXLIFE'a da ceza verdi.

Üst Kurul, eşcinsel evliliği yaşayan fertlerin de kurgusunda yer aldığı ve uygun olmayan sahnelerin gösterildiği "Modern Family" dizisinde bazı ifadelerin aile kavramına zarar verici nitelikte olduğunu tespit etti.

Bir sahnede mangal ile ilgili "Tanrı hamburger isterse bunda pişirir." sözlerinin de toplumun manevi değerlerine zarar verici olduğu belirlendi.

Dizide ayrıca, 14-15 yaşında çocukların alkol tükettiği sahne ve diyaloglara yer verilmesi üzerine FOXLIFE'a, 6112 sayılı Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlalden ceza kesildi.

RTÜK, başka bir kanalda da yayınlanan Modern Family dizisine, geçen haftaki toplantısında, yine ailenin korunması ilkesini ihlalden ceza vermişti.

FOX'A "KAN KARDEŞLER" CEZA GETİRDİ

RTÜK, FOX'da yayınlanan ve yetişkinlere hitap eden sahneleri olan "Kan Kardeşler" isimli yerli filmin, erken saatte ekrana getirilmesinden dolayı kanala idari para cezası verdi.

Filmde, başkasına ait bir yüzükle sahte evlilik teklifi yaparak kız arkadaşını eve çağırma diyalogları, erotik dans figürleri, yetişkinlere hitap eden diyalog, mesaj ve sahnelerin erken bir saatte ekrana getirilmesi nedeniyle yayıncı kanala idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

CİNSEL ÜRÜN TANITIMI YAPAN KANALLARA CEZA

Öte yandan, arkadaş bulmaya zemin hazırlayan, tüketiciyi yanıltıcı ve sağlık beyanıyla cinsel ürün tanıtımı yapılan Mega Suare, Yasin, Gala TV, MGC, Müzik Türk, Anadolu Dernek TV ve Kanal 42'ye de çeşitli cezalar verildi.

KANAL S'in yayın lisansı da iptal edildi.