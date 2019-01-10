Türkiye turizmde 2023’e kilitlendi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi '70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir' hedefiyle 2023'e taşıyacak yeni tanıtım stratejisi, kültür varlıklarına dair yeni proje ve sinema alanında yapılacak düzenlemelere ilişkin SABAH'a önemli açıklamalar yaptı. Bakan Ersoy turizmde artık talebe göre tanıtım ve pazarlama stratejisi ile hareket edeceklerini belirterek şunları söyledi:Türkiye'de çekilmiş ama yurtdışında gösterilmiş, tanıtımımıza dolaylı şekilde katkısı olan filmlerin Türkiye'de yaptığı harcamaların yüzde 30'una kadar olan kısmını üstleneceğiz. Şartlarımız; senaryosunun bize onaylatacak, bizi nasıl tanıtıyor ona bakacağız. Yine yabancı yapımcılar için 'filminturkey' adlı bir site kuruyoruz, Haziran ayında devreye girecek bu site ile Türkiye'nin çekim ve cazibe merkezleri, o listede çekilen yapıtları ve işbirliği yapacağı kişileri görebilecek.Turizm ve otelcilikle ilgili meslek liseleri aktif ve etkin olacak. Normalin üzerinde eğitimi süresince maaşlı çalıştıracağız. Kışın otel üst düzey yöneticileri derslere girecek. 20 Nisan-20 Ekim arasında öğretmenler de otelde eğitim vermeye devam edecek. Turizmde sezon kavramı bitiyor, yani çalışanı 12 ay istihdam edeceğiz.Turiste yapay zekâyı ve yeni teknolojiyi kullanarak ulaşacağız. Bu sayede onların har cama alışkanlıkları, ilgi alanları, nelerden hoşlandıkları, tercih ülkelerini tespit edip onlara uygun tanıtım ve pazarlama yapacağız. Arza göre değil talebe göre turizm tanıtımı yapacağız. Meclise gelecek 'turizm geliştirme fonu' ile tanıtımda daha iyi bir noktaya ulaşacağız. Türkiye genelinde 'doğusu ve batısıyla' büyük tanıtım projeleri hazırlayacağız.Müzekart ile yerli misafirimizi çok ciddi bir koruma altına alacağız, önümüzdeki dönem bu kart ile ayrıcalıklı ziyaretler yapacaklar. Her yerde bu kartı ön plana çıkaracağız. Müzelerden elde ettiğimiz gelirleri yükselterek, bu yıl itibari ile bu geliri buraların bakım ve onarımında kullanacağız. Müzelerde görsel alanın yasıra hizmet ve kaliteyi artıracağız. Ocak sonuna kadar müze gelirleri, tanıtımı ve rehabilitasyonunu bitiriyoruz. İkinci aşamada turizm noktalarındaki mağazalara odaklanacağız.Yurtdışından 5 bin eseri getirdik, 2 bin eser için de takip ettiklerimiz var. Bunların ülkemizden çıkmaması gerekli, kazı yerlerinin millileştirilip, farkındalığın oluşturulması şart. Geri getirmek hem maliyetli hem zaman alıyor. Dünyanın bu hırsızlığa tepki göstermesi gerek.