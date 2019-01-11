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Araklı Belediye Başkan Adayı oldu! Recep Çebi Ekim kimdir?

'nin yerel seçimler için ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Araklı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Araklı Belediye Başkan Adayı Recep Çebi kimdir?

Giriş Tarihi: 11.1.2019 17:31
AK Parti Araklı Belediye Başkan Adayı Recep Çebi oldu! Recep Çebi Ekim kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Trabzon ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Araklı ilçesi için Recep Çebi'yi aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ ARAKLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RECEP ÇEBİ EKİM KİMDİR?

Recep Çebi, 1965 yılında Araklı Yolgören mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Anavatan Partisinde Gençlik Kolları başkanlığı ve ilçe başkanlığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Araklı İl Genel Meclisi üyesi olarak yerel parlamentoda görev aldı. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinde AK Parti'nin Araklı Belediye Başkanı olarak seçildi.

Recep Çebi, evli ve bir kız, üç erkek çocuk babasıdır.

31 Mart yerel seçimler için AK Parti tarafından Araklı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

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AK Parti Araklı Belediye Başkan Adayı Recep Çebi oldu! Recep Çebi Ekim kimdir?
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