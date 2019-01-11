Tavrımız değişmedi kararlılığımız sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un temaslarını değerlendirdi. Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK ve MYK'da, dış politika konuları da ele alındı. Erdoğan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti ile ilgili de kısa bilgi verip değerlendirme yaptı. Erdoğan, Bolton'un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmesini, kendisinin randevu vermemesini "Ziyarete gelenler bizim muhatabımız değildi" sözleri ile anlattı. Erdoğan, görüşmelerin sonucunu ise "Zaten onunla görüşmeden bir sonuç beklemiyorduk" diye özetledi. Görüşmelerden sonra da Türkiye'nin bugüne kadar savunduğu tezler ile ilgili bir değişiklik olmadığının altını çizen Erdoğan net konuştu: Biz ısrarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'nin tavrında bir değişiklik yok. Kararlılığımızı sürdüreceğiz, terör koridoruna izin vermeyeceğiz. MKYK üyeleri de, ABD'den Suriye'den çekilme konusunda farklı sesler gelmesini ise "Yaşanan sorunlar klasik ABD politika anlayışıyla Başkanı Trump'ın politika anlayışının farklılığından kaynaklanıyor" dedi.