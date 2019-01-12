AK Parti Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan kimdir? Aslen nereli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Kandıra Belediye başkan adayını açıkladı. Böylece uzun süredir merak edilen "2019 Kandıra belediye başkanı kim olacak" sorusunun yanıtı belli oldu.

AK PARTİ KANDIRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ADNAN TURAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Kandıra'nın Kaymaz Köyü'nden olan Adnan Turan, 1973 Kandıra doğumlu. İlkokulu Tavşantepe İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu'nda, ortaokulu Namık Kemal Ortaokulu'nda, liseyi Kocaeli endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1994 yılında ticarete atıldı. Askerlikten sonra iş yerini Turanay Turizm Seyahat Acentesine çevirdi. 2002-2009 yılları arasında Kocaeli Kandıralılar Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2005 yılında AK Parti'de aktif siyasete atıldı. 2009-2012 arasında 2015-2018 yılları arasında 3 dönem AK Parti Kocaeli il yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bu dönem içerisinde il SKM başkan yardımcılığı, insan haklarından sorumlu başkan yardımcılığı, ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve son olarak da teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Amatör spor kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. Ayrıca KOTO yönetim kurulu üyesi. Evli ve 4 çocuk babası.