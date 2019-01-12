Bayraktar: Kişilerin değil Sarıyer’in kazanımı olacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar, "Önümüzdeki seçime kişilerin, partilerin kazanması olarak değil Sarıyer'in kazanımı olarak bakıyorum'' dedi. Bayraktar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi. Sarıyer'de doğup büyüdüğünü ve burayı çok iyi bildiğini dile getiren Bayraktar, "Ben siyaset öncesinde de sokaktan biriyim. Sürekli sahanın içindeyiz. Bilgi birikimimi Sarıyer'in faydasına sunmak için bu göreve aday olduk. Önümüzdeki seçim önemli. Çünkü Sarıyer'le ilgili yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah biliyor. Bunları görünce kayıtsız kalamıyorsunuz, dertleniyorsunuz. Önümüzdeki seçime kişilerin, partilerin kazanması olarak bakmıyorum. Bu seçime Sarıyer'in kazanımı olarak bakıyorum" dedi. Büyük projelerle geldiklerini de belirten Bayraktar, öncelikle 525 milyon TL borcu olan belediyede 3 milyon liralık araca binmeyip kendi özel aracına binerek tasarrufa buradan başlayacağını ve kaynakların doğru kullanımını sağlayacaklarını söyledi. Sarıyer'deki tapu sorununa da değinen Bayraktar, İmar Barışı Yasasıyla birlikte vatandaşı işgalci, kaçakçı durumundan kurtardıklarını da kaydetti.