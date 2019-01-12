Haydi Mehmet biraz daha gayret

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Karaköy'de elektrik malzemesi satan Mehmet yaman (43) FETÖ'cü 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini haber alır almaz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek FETÖ'cü alçakların karşısına dikildi. Burada başına isabet eden G3 mermisinden sıçrayan şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. 78 gün yoğun bakımda uyutuldu. Şarapnel parçaları gazinin sadece beynine değil akciğerine de isabet etmişti. Solunumu ancak makinelerle yapılan kahraman gazi, Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle tedavisi için Amerikan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Onlarca ameliyat geçirdi. Akciğerlerinin bir kısmı alındı. Kafatasında eksik kemiklerin yerine kemik çimentosuyla kemik yapıldı. Gazi Mehmet, hastanede tedavi olurken en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istemişti. SABAH'ın bunu haber yapmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da gazinin evine gitti. O dönem Başbakan olan Binali Yıldırım da Mehmet'i hastanede ziyarete gitmişti. Bu ziyaretten sonra Mehmet, yaşama daha da çok bağlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Yaman'ın ailesini ziyaret etmişti. Yaman Binali Yıldırım'ın kendisini hastanede ziyaret ettiği sırada Erdoğan ile görüntülü görüşmüştü.Evde bakım hastası haline gelen Mehmet, darbe girişiminden 571 gün sonra geçen sene nisan ayında çok sevdiği evine, yuvasına gitti. Gazi Mehmet'i tedavi sürecinde yalnız bırakmayan SABAH muhabirleri, Ümraniye'deki evinde kendisini ziyaret etti. Yaman'ın beyin sinirlerinden kaynaklı olarak artık sağ gözü de görmüyordu. Sol gözünde ise görme kaybı başlamıştı. Evine kavuşmuştu kavuşmasına ama evinin sadece sıcaklığını hissedebiliyordu. Oysa bu evi hainlerin saldırısından sadece 7 ay önce almışlardı.Gazi Mehmet evinde sadece 2 ay kalabildi. Eve geldiğinde henüz bedenini oturur porizyona getirebiliyordu. Ama ayağa kalkması lazımdı. 4.5 ay önce Ankara'daki Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi süreci başladı. Günde 5 seans ayakta durabilme, yürüme, kasları güçlendirme, konuşma ve nefes terapileri alan Gazi Mehmet, yılmadan, usanmadan hayata adım atabilmek için tedavisini sürdürüyor. Tam 2.5 yıldır hastaneler evi olan gazi Mehmet, nihayet artık ayağa kalkabiliyor. Adım atamasa da kendini dim dik ayakta tutabiliyor. Konuşması ise rehabilitasyon çalışmalarıyla biraz daha düzeldi.'Yaşamaz' dediler ama Mehmetim yaşama sarıldı' diyen eşi Dilek Yaman, "2.5 yıl geçti ama bizim mücadelemiz daha bitmedi. Mehmet'in bağırsakları dışarda, operasyonla onlar içeri alınacak. Yutma hissini kaybettiği için suyu hâlâ hortumla veriyoruz. Mehmet sabırla, sevgiyle, mücadeleyle ayağa kalkar ama Rabbimden diliyorum ki hain FETÖ'cüler ne bu dünyada ne de öbür dünyada gün yüzü görmesin" dedi.Gazi Mehmet Yaman'ın en büyük duası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Onu görmek istediğini söyleyen Mehmet Yaman, "Ben hastanedeyken evime geldiniz. Facetime üzerinden konuştunuz benimle, ama hayal gibi. O günlerde çok iyi değildim. Beni yaşama bağladınız. Şimdi Ankara'dayım yine gelin" diye konuştu.