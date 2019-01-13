AK Parti Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan oldu! Bilal Soykan kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Akyazı için Bilal Soykan'ı aday gösterdiğini duyurdu.
AK PARTİ AKYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİLAL SOYKAN KİMDİR?
1971 yılında Sakarya Akyazı Kuzuluk'ta doğdu.
Orta ve lise öğrenimini Akyazı'da tamamladı. A.Ö.F. Yerel Yerel Yönetimler bölümünde öğrenimine devam eden SOYKAN, ticaretle uğraşmaktadır.
1999-2004 yılları arasında Kuzuluk Belediyesi meclis üyeliği, 2001-2008 yılları arasında Ak Parti Kuzuluk Kurucu Belde Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında Kuzuluk Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.
AK Parti tarafından Akyazı Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.