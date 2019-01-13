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Arifeye Belediye Başkan Adayı oldu! İsmail Karakullukçu kimdir?

'nin 31 Mart yerel seçimler için ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Başkan Adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Arifiye Belediye Başkan Adayı İsmail Karakullukçu kimdir?

Giriş Tarihi: 13.1.2019 16:58
AK Parti Arifeye Belediye Başkan Adayı İsmail Karakullukçu oldu! İsmail Karakullukçu kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Arifiye için İsmail Karakullukçu'yu gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ ARİFİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI İSMAİL KARAKULLUKÇU KİMDİR?

1966 Adapazarı doğumludur. Üniversite mezunu olan İsmail Karakullukçu, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından AK Parti'denArifiye Belediye Başkanlığı'na ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiştir.

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AK Parti Arifeye Belediye Başkan Adayı İsmail Karakullukçu oldu! İsmail Karakullukçu kimdir?
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