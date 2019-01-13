AK Parti Erenler Belediye Başkan Adayı Fevzi Kılıç oldu! Fevzi Kılıç kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Erenler için Fevzi Kılıç'ı aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ ERENLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI FEVZİ KILIÇ KİMDİR?

1964 yılında Trabzon Maçka'da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Adapazarı'nda tamamladı.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümü mezun oldu.

1992-1995 yıllarında Refah Partisi Sakarya Merkez İlçe Yönetiminde bulundu.

1994 yılında Refah Partisinden Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi Adayı oldu.

1995-1997 yıllarında Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2001 yılında AK Parti Sakarya İl Kurucusu oldu ve AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcılığı (Halkla İlişkiler Başkanlığı) görevi yaptı.

Ak Parti Sakarya Kurucu İl Başkanı Hasan Ali Çelik'in Milletvekilliği Adaylığı için istifa etmesi nedeniyle yapılan seçimde İl Başkanlığına seçildi ve 2003 yılına kadar İl Başkanlığı görevini sürdürdü.

2007 yılında AK Parti Sakarya Milletvekili Aday Adayı oldu.

2009 yılındaki Mahalli İdareler seçimlerinde Adapazarı Belediye Meclis Üyeliğine aday oldu ve seçildi.

2009-2015 yılları arasında Adapazarı Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği görevlerini yaptı.

7 Şubat 2015 tarihinde AK Parti Sakarya İl Başkanlığına seçildi.

11 Mart 2018 tarihinde yapılacak AK Parti İl Başkanlığı kongresinde tekrar başkan adayı gösterildi.

11 Mart 2018 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan AK Parti Sakarya 6. Olağan İl Kongresinde AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi.

Evli ve dört çocuk babası olan Fevzi Kılıç ticaretle uğraşmaktadır.

AK Parti tarafından Erenler Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.