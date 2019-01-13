AK Parti Karapürçek Belediye Başkan Adayı Orhan Yıldırım oldu! Orhan Yıldırım kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Karapürçek için Orhan Yıldırım'ı aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ KARAPÜRÇEK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ORHAN YILDIRIM KİMDİR?

1964 Akyazı doğumludur. Üniversite mezunu olan Orhan Yıldırım, 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yıllarında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından AK Parti'den ikinci kez Karapürçek Belediye Başkanlığı'na ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilmiştir.

AK Parti tarafından Karapürçek Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.