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Başkan Adayı oldu! Ahmet Acar kimdir?

'nin yerel seçimler için ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Başkan Erdoğan tarafından bizzat duyurulan adaylar neticesinde Başkan Adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kocaali Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar kimdir?

Giriş Tarihi: 13.1.2019 17:21
AK Parti Kocaali Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar oldu! Ahmet Acar kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. 31 Mart yerel seçimler için AK Parti'nin Sakarya ilçe Belediye Başkan Adaylarını açıklayan Erdoğan, partisinin Kocaali için Ahmet Acar'ı aday gösterdiğini duyurdu.

AK PARTİ KOCAALİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET ACAR KİMDİR?

1970 yılında Sakarya'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sakarya'da, üniversite tahsilini ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi bölümünde tamamladı. Memuriyete SSK Genel Müdürlüğü'nde başlayan Ahmet Acar, Sağlık Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nda uzman ve Gümüşhane Kültür Turizm İl Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Diğer yandan 1996 yılından 2008 yılı sonuna kadar TBMM'de Milletvekili danışmanlığı yapan Acar, evli ve dört çocuk babasıdır.

2009 yılı yerel seçimlerinin ardından 2014 yılı yerel seçimlerinde de Kocaali Belediye Başkanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğine seçilmiştir.

AK Parti tarafından Kocaali Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

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AK Parti Kocaali Belediye Başkan Adayı Ahmet Acar oldu! Ahmet Acar kimdir?
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