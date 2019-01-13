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Başkan Erdoğan ile sporcunun samimi diyaloğu

AK Parti Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’nde ’ın konuşması sırasında ile ilginç diyalog yaşandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 13.1.2019 19:02
Başkan Erdoğan ile down sendromlu sporcunun samimi diyaloğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında kendisine işaret yapan Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2'ncisi Milli Yüzücü down sendromlu Fatma Çağla Demir'i kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki kolunu açarak sevgisi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Demir'e, "Ben de seni çok seviyorum" dedi.



Program sonrasında konuşan Milli Sporcu Fatma Çağla Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı kalpten çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız iyi ki var. Ben kendim milli sporcuyum. Türkiye Şampiyonu, Avrupa 2'ncisi ve Dünya 5'incisiyim. Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ile görüşmek istiyorum, projelerim var. Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli kardeşlerime sesleniyorum, siz de spor yapın ve sporu sevin. Gelin birlikte yüzelim, hep birlikte spor yapalım. Tüm engellilere sesleniyorum. Ben Cumhurbaşkanımızı, dünya kadar çok seviyorum. Benim canım Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Durmak yok, yola devam lider sensin devam' diyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan ile down sendromlu sporcunun samimi diyaloğu
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