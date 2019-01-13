Tarihçi Talha Uğurluel'in skandal ifadesi ortaya çıktı! Talha Uğurluel kimdir?

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz aylarda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Talha Uğurluel'in emniyette çıkan ifadesi gündeme son dakika olarak düştü.

UĞURLUEL'İN SKANDAL İFADESİ!

Dilek Yaman'ın yaptığı haberde Uğurluel FETÖ'cü olmadığını kanıtlamak için skandal ifadelerde bulundu. Soruşturma dosyasına verdiği ifadelerle damga vuran Uğurluel, Yeşilırmak isimli dershanesinde görev yaparken kız arkadaşı ile evlenme isteğinin dershane yöneticileri tarafından kabul görülmediğini belirterek, "Bundan dolayı dershaneden kızdım ve ayrıldım. Hatta daha sonradan evlenmiş olduğum eşim ile disko ortamında tanışarak evlendim. Bu durum bile benim FETÖ üyesi olmadığımın kanıtıdır' ifadelerini kullandı.