Bakanlık müfettişi: Akgün yargılanmalı

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İçişleriBakanlığı müfettişleri, dolandırıcılıkları Alman makamlarca tescillenen David Arslan ve Turhan Arslan kardeşlere Büyükçekmece Belediyesi'nce Yat Limanı ihalesi verilmesinin peşini bırakmadı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Fazıl Can tarafından hazırlan 37 sayfalık rapor, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Raporda Belediye Başkanı Hasan Akgün ile ihaleyi alan firmanın ilişki içerisinde olduğuna dikkat çekildi. Raporda, Belediye Başkanı Hasan Akgün ve iki kararda imzaları olan Encümen üyelerinin 5 ila 10 yıl hapis istemiyle yargılanmaları gerektiğini notu düşüldü. İstanbul 8. İdare Mahkemesi yat limanıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti.