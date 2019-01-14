Uğurluel’e FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ardından Türkiye'nin birçok ilinde FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde ise Erzincan'da devam eden bir soruşturma kapsamında tarihçi yazar Talha Uğurluel gözaltına alındı. Talha Uğurluel hakkında FETÖ üyesi olduğuna dair çok sayıda ihbar yapıldığı iddia edildi.

İstanbul'daki lüks evinde yakalanıp Erzincan'a getirilen yazar şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Uğurluel'in, savcılık ifadesinde, orta öğretim yıllarında FETÖ'ye ait okul ve dershanesinde eğitim gördüğünü ve üniversite eğitimin ardından örgüte ait bir dershanede Tarih öğretmeni olarak çalışmaya başladığını kaydetti. FETÖ'ye bağlı Kaynak Yayınlarından "Çanakkale Savaşları" ve "Peygamber Efendimizin İzinde Mekke ve Medine" isimli iki kitabının bulunduğunu, kaynakça kısmında Fetullah Gülen'in adının yer aldığını "hocam" diyerek övgülü ifadeler kullandığı buna rağmen 2009 yılında örgütle bağlantısını kestiğini kaydetti.

ÖRGÜTÜN YÖNETİCİLERİYLE YAKIN TEMAS

Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Uğurluel'in, sözde Avrupa imamı ve Zaman Gazetesi'nin Avrupa Koordinatörlüğü yapan firari Abdullah Aymaz ile sözde örgütün Batı Avrupa sorumlusu Süleyman Tiftik ve İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde "mavi" kategorideki Selman Kuzu ile irtibatlı olduğu belirtildi. Uğurluel'in ayrıca Aranan Teröristler Listesi'nin "yeşil" kategorisinde 1 milyon lira ödülle aranan FETÖ elebaşı Gülen'in danışmanlığının yanı sıra örgütün sözde İsrail ve Ortadoğu imamı Başyüceler Meclisi üyesi Harun Tokak ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

FETÖ TEPE YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞMÜŞ

Dosya Erzincan'dan yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Uğurluel hakkında İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yazar hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Talha Uğurluel'in FETÖ üyesi olduğuna dair birden fazla ihbar yer aldı. Uğurluel'in 2006-2018 yılları arasında farklı tarihlerde birlikte konaklama yaptığı şahısların 259'u hakkında FETÖ üyeliği şüphelisi olarak soruşturma yapıldığı, yine aynı tarihlerde değişik havaalanlarında toplam 443 adet uçuş kaydının bulunduğu, söz konusu kayıtlarda 457 bin 459 kişi ile giriş çıkış yaptığı ve giriş çıkış yapılan bu şahıslardan toplam 2 bin 487 kişinin FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma yapıldığı anlatıldı.

Uğurluel'in FETÖ'ye ait olan Bank Asya'da birden çok şubede USD, TL, EURO, SEK ve CHF gibi para birimlerinden oluşan 77 adet hesabının bulunduğu ve kredi kartlarında yapılan alışverişlerde 'Cihan Medya Dağıtım İstanbul' açıklamalı 'Kurban ve Okul' bağışlarının görüldüğü anlatıldı.

17-25 ARALIK SONRASI GÖRÜŞMELER ARTIYOR

İddianamede, örgütün tepe yönetiminde yer alan şahıslarla 431 adet konuşma kaydının bulunduğu ve özellikle 17-25 Aralık sürecinde görüşmelerin arttığının görüldüğü anlatıldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle Fetullah Gülen'in talimatı sonrası örgüte ve bankaya destek amaçlı açtığı hesapların incelendiğinde örgütle bağlantılı kurumlara para transferi yapıldığı, örgütün düzenlediği sohbetlere katıldığı, örgüt bünyesinde organize edilen birçok gezide yer aldığı, kayyum atanan şirketlerde SGK kaydının bulunduğu ve Uğurluel'in FETÖ ile fili ve organik bağ içerisinde bulunduğu anlatıldı.

YARGILANACAK

Şüphelinin 'FETÖ'ye üye olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.