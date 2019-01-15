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’ın en gözde kediciği itirafçı oldu

suç örgütünün en gözde kediciklerinden de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocukları cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İtirafçı olduktan sonra Cezaevi'nden tahliye oldu

Giriş Tarihi: 15.1.2019 20:37 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 21:00
Adnan Oktar’ın en gözde kediciği itirafçı oldu

Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül Bursa cezaevinden etkin pişmanlık kapsamında 8 gün savcılık ifade verdikten sonra tahliye olduğu öğrenildi.



ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNÜ TOPA TUTTU
Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesi olduğu ifade edildi. Daha önce iki defa etkin pişmanlıktan yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül örgüt avukatları tarafından tehdit edilidiği ve örgüt içinde 10 yıldır bulunduğu süre içinde şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde bir bir anlattı.



ÖRGÜTÜN FAALİYETLERİNİ BİR BİR SIRALADI
Dayak, zorla televizyonlarda dans, vücüdunun 3 te ikisine zorla dövme yapılması, kitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

İTİRAFÇI SAYISI 31'E YÜKSELDİ
Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

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Adnan Oktar’ın en gözde kediciği itirafçı oldu
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