CHP'nin İzmir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer mi olacak? Tunç Soyer kimdir?

CHP'nin geçmiş dönem milletvekili Barış Yarkadaş, dün akşam katıldığı bir televizyon programında CHP'nin İzmir belediye başkan adayının Tunç Soyer olacağını ifade etti. CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile yaptığı 2 saatlik son toplantıdan sonra CHP İzmir Belediye Başkan adayı olarak Tunç Soyer'in adının netleştiği ifade edildi. Tunç Soyer kimdir ve nereli?

TUNÇ SOYER KİMDİR?

CHP'nin İzmir Belediye Başkan adayı olması beklenen Tunç Soyer 1959 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren İzmir'de yaşamaya başlayan Soyer, Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Biri İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı.

1989 - 2002 yılları arasında turizm sektöründe çalıştı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi.

2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye'ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi.

Mayıs 2014'te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.