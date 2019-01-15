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Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atılacak

İstanbul’da Ermenilerden sonra 18 bin kişi ile en büyük azınlık grubu içerisinde yer alan Süryaniler, uzun yıllardır başka cemaatlerin kiliselerinde misafir olarak ibadet ediyordu. Geçtiğimiz hafta Süryani Kilisesi'nin inşası için belediyeden onay çıkmış İstanbul Yeşilköy'de kilisenin inşası için çalışmalara başlanacağı duyurulmuştu. Süryaniler yaşanan bu gelişme sonrasında Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, 'nin bu süreçte kendilerine çok yardımcı olduklarını açıkladılar.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 12:18
Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kilise için Yeşilköy'de 1925'ten beri kimsenin gömülmediği Katolik Mezarlığı yanındaki yer tahsis edildi. Belediye, söz konusu arazide bulunan eski şapelin restorasyonu ve eski mezarların korunmasını da şart koştu.

Süryani topluluğun bütün şartları kabul etmesiyle çalışmalara başlandı. Ancak bu kez de Latin Katolik Kilisesi, arsanın kendilerine ait olduğunu belirterek tedbir kararı aldırdı. Kilise inşaatının başlaması için Vatikan'la yapılan yoğun bir diplomasi trafiğinin ardından Latin Katolik Kilisesi, arazi üzerindeki tedbir kararını kaldırttı. Süryani kilisesinin yapımının yolu açıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Metropolit Yusuf Çetin yaşanan gelişmeyle ilgili şunları söyledi: "10 seneden bu yana kilise için çaba harcıyoruz. Başta sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu kilise Cumhuriyet tarihinde bir ilk olacak. Bugün tarihi bir gün. Ve bu konuda çaba harcayanların hepsinin isimleri Süryani tarihine altın harflerle yazılacak. Dinlerimiz, etnik kökenlerimiz ayrı olabilir. Hepimizin yüreği Türkiye'miz için atıyor."

Süryanilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kilise teşekkürü

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Cumhuriyet tarihinin ilk Süryani Kilisesi'nin temeli atılacak
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