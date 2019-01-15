"FETÖ Çatı Davası"nın gerekçeli kararı tamamlandı

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasında, tutuklu 7 sanıktan Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazim Avcı'ya "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verilmesine ilişkin "FETÖ Çatı Davası"nın gerekçeli kararı yazıldı.

VERİLEN HÜKMÜN GEREKÇESİ...

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden bir gün önce açılan dava sonucunda verilen hükmün gerekçesini tamamladı.

Kararda, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesi eski İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in halasının oğlu Kazim Avcı'nın "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Gülen'in avukatlarından Abdülkadir Aksoy, avukat Ali Çelik ve iş adamı Dilaver Azim'in ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldığı hatırlatıldı.

BAZI İSİMLERİN DOSYASI AYRILDI

Gerekçeli kararda, ölen sanık Cemal Uşak'ın davasının düşürüldüğü, aralarında haklarında yakalama veya yokluğunda tutuklama kararı bulunan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar'ın da bulunduğu 67 sanığın dosyalarının ayrıldığı kaydedildi.

Sanıklara verilen cezaların gerekçeleri hakkında ayrıntılı açıklamaların yer aldığı kararda, aynı zamanda FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları ve kamu kurumlarına sızma stratejisi ele alındı.

Kararda, 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminin FETÖ üyesi askerlerce yapıldığı, bu kapsamda Türkiye'nin birçok yerinde darbe girişiminde yer aldıkları belirlenen sanıklar hakkındaki davaların karara bağlandığı hatırlatıldı.