Firari FETÖ’cüler gidecek yer bulamıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yunanıstan'da yayınlanan Real News gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 FETÖ'cü darbeci askerin, Yunanistan dışında başka bir ülkeye gitmek istediklerini öne sürdü. Darbecilerin Türkiye'ye iadesini reddeden Yunan yargısının bugüne dek 8 firariden 4'üne siyasi iltica hakkı tanıdığını hatırlatan gazete, geri kalan 4 FETÖ'cüye de nisan ayına kadar mültecilik belgeleri verileceğini yazdı. Mültecilik belgelerinin tamamlanmasından sonra seyahat belgeleri de alma hakkına sahip olacak olan 8 firarinin Yunanistan dışında başka bir ülkeye gitmek istediklerini ancak şimdiye kadar Avrupa Birliği (AB) ya da AB dışında herhangi bir ülke tarafından kabul edilmedikleri belirtti. Gazete Türkiye'nin Interpol'den "kırmızı bültenle" aranmalarını istediği 8 firarinin, AB ülkesinde Interpol yakalanacakları endişesi ile avukatlarının yardımıyla başka ülkelerin kapılarını çalmaya devam ettiklerine dikkati çekti. FETÖ'cülerin perde arkası müzakerelerde "Türkiye'ye iade edilmeyeceklerine dair güvenceler" istediklerini de öne sürdü. Öte yandan mülteciler bürosundan edinilen bilgilere göre, Yunan yargısının verdiği mültecilik hakkı ve seyahat belgeleri ile 8 şüpheli başka bir AB ülkesinde sadece 90 gün kalabiliyor.