İBB banklarını CHP seçim bürosuna taşıttı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bankların üzerine Beylikdüzü Belediyesi logosu koydurarak yaptığı ucuz reklam tutmadı. Çıkan haberler üzerine o bankları yerinden kaldırtan İmamoğlu bu kez başka bir skandala imza attı. O banklar Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı gösterilen Mehmet Murat Çalık'ın seçim ofisine taşındı.İBB tarafından Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların hizmetine sunulan kent mobilyalarının seçim ofislerine taşınmasının görüntülerini SABAH ele geçirdi. Çalık'ın seçim çalışmaları için kiraladığı seçim bürosunun mobilya ihtiyacının İBB'nin vatandaşın hizmetine sunduğu bankların yerlerinden sökülerek karşılanması tepki çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta, 'çok başarılı başkan' diye tanımladığı Ekrem İmamoğlu ve yerine aday gösterdiği Çalık'ın yaptığı bu icraata vatandaşların tepkisine neden oldu.AK Parti Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Akan, "Makyaj ve etiket belediyeciliği anlayışıyla Beylikdüzü'nü yöneten CHP zihniyetine 31 Mart'ta ilçe de yaşayanlar gerekli cevabı sandıkta verecek" dedi.