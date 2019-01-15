İhanetin mahrem imamları deşifre oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Adana ve Hatay'da MİT TIR'ları ihanetini mahrem imamların organize ettiğini belgeledi. Organizatör 23 mahrem imam hakkında iddianame hazırlandı. Gizli tanık Bayrak'ın itirafına göre MİT TIR'ları ihanet talimatını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen verdi. MİT TIR'larını durduran ve Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten Nurettin Oruç'tu. İddianamede, FETÖ'nün mahrem imamlarının kaldığı otel kayıtları ve HTS dökümleri ile mahrem imamının gizli tanık ifadeleri dikkat çekiyor. İddianamede; 1 Ocak 2014'te Hatay Kırıkhan'da MİT TIR'larının durdurulması eylemini yöneten ve olay yerinde bulunan şüpheli FETÖ'nün mahrem imamı öğretmen Bayram Andaç'ın, ABD Büyükelçiliği ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu yetkileriyle bağlantılarına da yer verildi. Böylece ihanette FETÖ'nün ABD'yle işbirliği de belgelendiİşte iddianameden detaylar:İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan; aralarında FETÖ darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden kaçarken yakalanan sivil imam Nurettin Oruç ve FETÖ'nün emniyet imamı olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil'in de bulunduğu 23 mahrem imam hakkında iddianame hazırladı.İddianameye göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi jandarma imamı olan Nurettin Oruç, MİT TIR'larının durdurulması operasyonunu Gülen'in talimatıyla planladı.Oruç ve Özdil gibi FETÖ'nün mahrem imamları, MİT TIR'ları ihanetinden önce 20-22 Eylül 2013'te Nevşehir Kozaklı ilçesindeki bir otelde, 10-14 Ekim 2013'te Ankara'daki bir otelde toplandı. Toplantıya 1-19 Ocak 2014'te MİT TIR'larını durduran askerler de katıldı. Otel ve HTS kayıtları yer aldı.17-25 Aralık yargısal darbe girişiminin ardından FETÖ'nün mahrem imamları Diyarbakır'daki bir sitede toplantı düzenledi. Toplantıya Özdil, Oruç ve FETÖ'nün Türkiye Kara Kuvvetleri imamı olan Ali Semerci de katıldı.Gizli tanık Bayrak, kendisinin mahrem yapılanmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görevli olduğunu söyledi. Kara Kuvvetleri imamı olan Ali Semerci'nin toplantıda MİT TIR'ları ile ilgili elebaşı Gülen'den "Bu şekilde bir duyum alınırsa bu araçların geçişine izin verilmemesi, araçların durdurulduktan sonra basın çağrılarak konunun medyaya servis edilmesi" şeklinde talimat geldiğini söylediğini anlattı. Oruç'un MİT TIR'larının durdurulması operasyonunu Gülen'in talimatıyla planladığını belirtti.17-25 Aralık sürecinden sonra mahrem yapının içindeki Türkiye ve bölge sorumlularından çoğunda görev değişiklikleri oldu, bir kısmı görevden alındı. Özdil görevden alınarak yurtdışına kaçtı, Semerci görevden alınarak Pakistan'a gönderildi. Bu toplantılara yeni göreve getirilen Sami kod Kemal Batmaz, Hava Kuvvetleri Türkiye imamı olarak başkanlık yapmaya başladı. 2014'ten itibaren Türkiye Geneli Hava Kuvvetleri'nden sorumlu imamdır.Bayram Andaç, FETÖ yöneticileri Hamza Ali Ece, Hasan Bektaş ve Uğur Aydın'la birlikte toplantı halinde olayı takip ederek yönetti. 19-20 Ocak 2014'te ve sonrasında ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nu arayarak 5 kez görüştü. Özdil'le Andaç 41 defa görüştü.Nevşehir Kozaklı'da bir otelde FETÖ'nün mahrem imamları (Gökhan Bakışkan, Orhan Şahin, Ali Ece, Cevher Koyuncu, Mustafa İlhan, Fatih Kaya, Süleyman Gürbüz, Hasan Bektaş) toplantı yaptı. Gülen, 2013 Eylül ayında "MİT faaliyetlerinin takip edilmesi" talimatı verdi.Ankara'daki bir otelde mahrem imamlar (Ali Çakmak, Zeki Tunç, Mustafa Baştürk, Mustafa Can, Nurettin Oruç, Kemal Özkan, Hüseyin Yudagül, Mehmet Ayva, Mustafa Doğan, Fahrettin Ad, Abdülkadir Akçay) yeniden toplantı yaptı.Yargı darbe girişimi sonrası Diyarbakır'da Özdil, Semerci, Oruç dışında Ali Çakmak, Hasan Hüseyin Köse, Ahmet Numan Akpınar, Hüseyin Civan, Mustafa İlhan, Feyzullah Gülbent, Cemil Yıldırım ve açık kimliği tespit edilemeyen Metin kod adlı bir şüpheli katıldı. Semerci Gülen'in MİT TIR'larının durdurulup medyaya servis edilmesi" talimatını açıkladı.MİT'e ait TIR'lar, Hatay Kırıkhan ilçesinde darp/cebir ve şiddetle durduruldu.Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli üsteğmen Gökhan Bakışhan ile Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde üsteğmen Orhan Şahin eylemi gerçekleştirdi.MİT'e ait TIR'lar Adana Ceyhan'da durduruldu.