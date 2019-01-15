İstanbul’dan Anadolu’ya yerel seçim göçü

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinden bu yana 1.5 milyon vatandaşın seçmen kaydının taşındığını söylemesiyle gündeme gelen seçmen göçü devam ediyor. YSK'nın 'beyan ettiği adreste oturmadığı tespit edilenlerin oy kullanamayacağına ilişkin' açıklaması da seçmen göçünü durdurmadı. İstanbul'da hemşehrilerinin oyunu almak için her yolu deneyen bazı adaylar akın akın memleketlerine seçmenleri taşımaya devam ediyor. İstanbul'un Beykoz ilçesinde 24 Haziran seçimlerinden bu yana geçen 6 aylık süre içinde 2 bin kişinin seçmen kaydını taşıdığı belirlendi. İlçedeki mahalle muhtarları da yaşanan duruma tepki gösterdi. Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çubuklu Muhtarı Hüsnü Kolcu, "Hizmeti Beykoz'dan alıp oyu başka yerde kullanıyorlar. Kabul edilir birşey değil. Daha önce bu girişimler oluyordu ama bu kadar kapsamlı değildi. Seçmen sayımız artması gerekirken yaklaşık 700 seçmen azalmış. Bu duruma yetkililerin müdahale etmesi lazım" diye konuştu.