Adnan Oktar’ın en gözde ismi itirafçı oldu

BUGÜN NELER OLDU

Adnan Oktar soruşturmasında tutuklanan Beril Koncagül'ün, etkin pişmanlık kapsamında 8 gün boyunca cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye olduğu öğrenildi. Yaklaşık 100 sayfa ifade veren Koncagül'ün, Adnan Oktar'a çok yakın olduğu bilinen "bacılar grubu" üyesi olduğu ifade edildi. Daha önce iki defa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunan Beril Koncagül, örgüt avukatları tarafından tehdit edildiğini belirterek, örgüt içinde bulunduğu 10 yıl boyunca şahit olduğu olayları savcılık ifadesinde bir bir anlattı.Koncagül'ün, Adnan Oktar suç örgütü içindeki dayak, zorla televizyonlarda dans ettirme, vücuda dövme yaptırmaya zorlama, kilitlenerek evde tutma, iletişim araçlarından yoksun bırakma, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlarıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Örgütte itirafçı sayısı 31'e yükselirken 4 örgüt yöneticisinin de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.