Sorular sınavdan 1 gün önce verildi

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, FETÖ üyelerince 2012 Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının önceden elde edilerek, aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin davada etkin pişmanlıktan yararlanan sanık Y.U sınava girmeden bir gün önce Ankara'da FETÖ'ye ait hücre evinde bir örgüt yöneticisinin, "Hoca efendiden size bir hediyem var" diyerek, soruları evdekilere dağıttığını itiraf etti. Sanık Y.U. örgüt evlerinde YGS'ye hazırladığını, daha sonra mahrem abisi tarafından GATA, Polis Akademisi ve Harp Okulları sınavlarına yönlendirildiğini belirterek kendisinden sorumlu kişileri tek tek deşifre etti. Sınavlara hazırlanmak için özellikle FETÖ bağlantısı bulunan hiçbir dershaneye gönderilmediklerini vurgulayan Y.U, "İleriki zamanlarda açığa çıkmamamız için, cemaatin haricindeki diğer dershanelere de gittik. 2012'deki LYS'ye cemaat evinde çalışmaya devam ettim. LYS'den 464- 490 arası puan aldım." diye konuştu,. Puanı düşük olduğu ve GATA'ya giremeyeceği için mahrem abisi Serhat E'nin kendisini Polis Akademisi sınavına hazırlamaya başladığını anlatan Y.U, öğrencilerin tümünden sorumlu olduğunu düşündüğü ve Erzurum'da lokanta işleten bir esnafın da kendisine Polis Akademisi mülakatında nasıl davranacağına ilişkin bilgiler verdiğini anlattı.Polis Akademisi sınavı için Ankara'ya geldiğinde "İbrahim" kod adlı kişinin kendisini Keçiören ilçesinde bir eve götürdüğünü kaydeden Y.U, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada Polis Akademisi sınavına hazırlanan diğer kişilerle tanıştım. Yazılı sınavdan bir gün önce Keçiören'de kaldığımız eve biri geldi. Adam 'Sizinle Erzurum'da görüşmüştük. Bu dakikadan sonra beni dışarıda görseniz bile tanımayacaksınız.' dedi. Daha sonra orada bulunan arkadaşlarla odaya geçtik. Bu kişi masanın üzerine bir Kur'an-ı Kerim bıraktı. Kur'an'a el basarak söylediği yemini tekrar etmemizi söyledi. Yemin ettikten sonra 'Hoca efendiden size bir hediyem var' dedi ve çantasından soru kağıtlarını çıkartarak, soruları dağıttı. Soruları ezberledikten sonra kağıtları topladı. ANKARA