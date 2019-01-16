TSK'daki kripto yapılanmaya operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü'nün TSK içine sızmış mensuplarının tespitine ilişkin soruşturmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ankesörlü hatlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran TSK mensuplarının tespitine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı asker şahıs şüphelilerden bir kısmının ifade ve teşhis işlemlerinden yola çıkılarak yeni şüpheliler tespit edildi.

6'sı halen muvazzaf olmak üzere 12 örgüt mensubu asker şahıs ile 21 asker şahıslardan sorumlu imam toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Mahrem imamlardan 3'ü Polis memuru, 1'i araştırma görevlisi, 1'i infaz koruma memuru, 1'i BDDK uzmanı, 3'ü öğretmen, diğerleri muhtelif özel ve kamu sektöründe çalışan kişiler oldukları kaydedildi.







3 ALBAY, 2 YARBAY, 2 BİNBAŞI...

Asker şüphelilerden ise 3'nün Albay, 2'sinin Yarbay, 2'sinin Binbaşı, olduğu, bu kişilerin örgütsel hatlarla irtibatı tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri, İstanbul ve 19 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

29/11/2017 tarihinden bu yana yürütülen soruşturmalar neticesinde; örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlayıp 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi veya terör örgütüne mensubiyet nedeniyle ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında işlem tesis edilmeyen asker şahıs şüphelilerden 230'unun firari durumda olduğu, yakalanan şüphelilerden 384'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunup faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları, 853 şüphelinin ise tutuklandığı öğrenildi.