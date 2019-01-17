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'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon

merkezli Ankara ve İstanbul'da terör örgütü 'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tedbiriyle diğer 11 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:02
Adana'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Türkiye'de ilk kez terör örgütü El-Kaide'nin Suriye'deki yapılanması olarak faaliyet gösteren "Heyet Tahrir Şam" (HTŞ) terör örgütüne eleman kazandıran ve lojistik destek sağlayan bir grubun olduğu belirlendi. Polis zanlıları yakalamak için şafak vakti 13 Ocak günü operasyon başlattı. Aralarında özel harekatın da olduğu 300 polisle ekipler Adana merkezli Ankara ve İstanbul'da 18 adrese eş zamanlı olarak baskın düzenledi. Operasyonda Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fukara-Der) Genel Başkanı Hasan Süslü ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si adli kontrol tedbiriyle, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Adana'da terör örgütü HTŞ'ye operasyon
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