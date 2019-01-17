Ağaçları kesti, Sanatı budadı, CHP’li Çankaya 59 yaşındaki sanatçıyı parktan kovdu

CHP'li Çankaya Belediyesi Aralık 2017'de başkent Ankara'nın sembol parklarından biri olan Kuğulu'daki 48 ağacı budama adı altında adeta katletmişti. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen her ne kadar, "Yaşlı ağaçları kurtarmak ve parkımızı yaşatmak için budama yapmak zorundaydık" açıklamalarında bulunsa da kimseyi tatmin edememişti. Taşdelen'in açıklamasının ardından bölgede incelemelerde bulunan TMMOB'a bağlı Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ile Kavaklıderem Derneği ve Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği'nden oluşan heyet ise, "Yapılan işleme bakıldığında: ağaçların budanmadığı gövdelerinden kesilerek deyim yerindeyse doğrandığı ortadadır. 46 adet ağacın kesilmesi sonucunda parkın görünümü tümüyle değişmiş ve çirkinleşmiştir" diyerek olayın boyutunu gözler önüne sermişti.

SIRA SANATA GELDİ

Aradan geçen bir yılı aşkın süreye rağmen park hala eski görüntüsüne kavuşamazken bu seferde Çankaya Belediyesi'ne bağlı zabıtalar iddiaya göre Kuğulu Park'taki sanata darbe vurdu. Uzun yıllardır park içerisinde akordiyon çalan 'Ata Abi' lakaplı Ata Yıkar, gürültü kirliliği yaptığı iddiasıyla Kuğulu'dan kovuldu. Ata Yıkar'ın Kuğulu Park'tan kovulmasından dolayı duruma tepki gösteren Ankaralılar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e tepki göstererek, Ata Yıkar'ın yeniden parkta müzik yapmasının istedi. Günlerdir süren tepkiyle ilgili ne Çankaya Belediyesi nede Alper Taşdelen herhangi bir açıklamada bulunmadı.

ANKARALILAR TEPKİ GÖSTERDİ

İşte Ata Yıkar'ın Kuğulu'dan kovulmasının ardından başkentlilerden gelen tepkiler:

Faruk Ertekin: Çocuklarla çok güzel paylaşımları olan değerli bir insan... Çankaya Belediyesi yaptığı hatayı fark edecektir.

Merve Behice Al: Kuğulu'da gürültü denemeyecek tek sesti oysa ki

Sebahat B. : Rekor kırarken kalp kırmamaya da devam etseydik keşke başkanım

Cem Altuğ: Kuğulu Park içinde Çankaya Belediyesi zabıta noktası var diye biliyorum, konu ile ilgili açıklama yapılabilir mi?

Esra: Ata abi dünya iyisi, şen birisidir. Kovulacak binlerce şey varken etrafta, yine güzelliğe dadanmışlar. Sanatın, iyiliğin karşısında olmaktan kesinlikle usanmıyorlar.