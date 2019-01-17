Devlet Bahçeli: Cumhur ittifakı şaşkına çevirecektir...

MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında konuştu:

"Zafer ancak onu isteyenleri, emek verenlerin, ter dökenlerin olacaktır. Hiçbir başarıyı güllerle döşenmiş, çiçeklerle bezenmiş yollardan gidilemeyecektir. Engeller gözünüzde büyürse ilk adımı zor atarsınız. Dava adamı inanç ve iman adamıdır. MHP'nin il başkanları davasını özümlemiş, davasında erimiş müstesna ve muhterem şahsiyetlerdir. Siyasi dolandırıcılar, siyaset cambazları bırakın kendi kendilerine avunsunlar.

Bizim meselemiz vatandır, milli bekadır. Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Sürekli hareket halinde olacağız, sürekli bir adım önde bulunacağız. Sorumluluğumuz ağırdır, sorumlu olduğumuz bir tarihimiz, mazimiz, atimiz vardır. Türkiyemizin çözmesi gereken sorunları vardır ve karşımızdadır. Beka mücadelemizi hafife almak belaya çanak tutmaktır. Hakkın yanında olmak doğru tavırdır, halkın yanında olmak doğru tutumdur. Bizim yalanla işimiz olmadı, olmayacak. Çıkarlarımızın akıntısına kapılmadık. yarım asırdır dediğimizi yaptık. Sabah doğup akşam solmadık. Köprüye gelmeden geçmeye çalışmadık. Hep ülkücü kaldık, hep ülkücü yaşadık. Asla eğilmeyeceğiz, asla dönmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz.

"GÖZ KAMAŞTIRICI BİR BAŞARIDIR"

24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmiştir. İç ve dış sorunların arttığı bir dönemde 15 Temmuz'un tortu ve kalıntılarıyla mücadele edildiği bir dönemde, milli iradenin tercihiyle yeni bir sisteme geçilmesi göz kamaştırıcı bir başarıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hızlı karar almanın, özlemi çekilen uyum ve işbirliğinin temsilcisi ve teminatıdır. Türkiye zincirlerinden kurtulmuş, yürüyüşünü seriye bağlamıştır. 15 Temmuzların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz. Bekamız için derlenip toparlanmak zorundayız. 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin tarihi bir önemi bulunmaktadır.

MİLLİ BEKA İÇİN CUMHUR İTTİFAKI...

Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırda bulunuyor. Zalimler fırsat kolluyor. 31 Ağustos 2018'de Etimesgut Belediyesi'nde konuşma yapmış, 4 ayaklı stratejiyi açıklamıştım. Burada değişen bir şey yoktur.Milli beka için Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta da devamına karar verdik.

TÜRKİYE'NİN TARİH YAZMASINI ARZULUYORUZ

Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da aldığı sonucun 31 Mart'ta tahkim ve teyidini bir ihtiyaç olarak belirledik. 4 ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde iki ana siyasi hedefi belirledik. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart'ta güçlenerek çıkmasıdır. Zillet ittifakının yeni hükümet sistemini boğma hedefini bozguna uğratmak hedefimizdir. İkincisi de milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulmasıdır. 31 Mart seçimlerinde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuluyoruz.

4 AYAKLI STRATEJİMİZ 2 ANA SİYASİ HEDEFİMİZ...

30 büyükşehir belediye başkanlığının tamamında Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun şekilde AK Parti'yle uzlaşmaya vardık. Partimizin yönetimi altında bulunan büyükşehirler ve ilçe belediyelerinde AK Parti aday çıkarmamıştır. 30 Mart 2014'e göre, yönetimimiz altında olmayan yerlerde de aday göstermemiştir. Uzlaşmamız 4 ayaklı stratejimiz ve 2 ana siyasi hedefimizde varlık bulmuştur.

GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN

712 belediye başkan adayımızı milletimiz huzuruna çıkardık. Önümüzdeki günlerde 220 adayımızı da açıklayacağız. MHP olarak Cumhur İttifakı gereği neyse onu yaptık. Birkaç belediye alalım diye ilkelerimizi çiğnemedik. Belediye derken bekayı görmezden gelmeyin, düşman sevindirmeyin, zilleti güldürmeyiniz. Ya beka ya bela seçiminde sonuna kadar bela diyeceğimizi sakın aklınızdan çıkarmayın, gevşeklik göstermeyin.

GÜVENLİ BÖLGE ÇIKIŞI

ABD, YPG/PKK'yı himaye altına almak, bu terör örgütlerini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi saymak adına karanlık bir kampanyayı tedavüle sokmuştur.

Terör örgütlerini Kürtlerle ilişkilendirmek insanlık tarihi için ağır suçtur.

Trump Kürtlere saldırmayın sözleri ile Türkiye'yi YPG'den uzak tutmak terörle mücadeleyi durdurmak niyetindedir. İsrail de işin içindedir.



Güvenli bölgede terörle mücadele tavizsiz sürecekse diyecek bir şey yoktur. Stratejiyi biz kurmuşsak şartları biz belirlemişsek mesele yoktur.

Ancak ABD'nin yazdığı senaryoya kanıp terör örgütlerine göz yumacaksak herkesi uyarıyorum ki bugüne kadar yaptıklarımızın üzeri bir kalemde silinecektir. Güvenli bölge tanımıyla kastedilmek istenen nedir.