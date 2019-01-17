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Başkan Erdoğan 'ın konserine gidecek

Başkan , ünlü piyanist 'ın yarın 'da gerçekleşecek 'Truva Sonatı' konserine katılacak. Yarın Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Başkan Erdoğan protokolde olacak.

Giriş Tarihi: 17.1.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 17:32
Başkan Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidecek

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz ay konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğini açıklamıştı. Yoğun siyaset programından fırsat bulması durumunda konsere gelmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kararı kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidecek

YARIN ANKARA'DA GERÇEKLEŞECEK

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan değerlendirme sonucunu daha önce Fazıl Say'a 'Gelebiliriz' şeklinde iletilen karar, bu kez kesinleşti. Yarın Ankara'daki Congresium'da gerçekleşecek Truva Sonatı konserinde, Erdoğan protokolde olacak.

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Başkan Erdoğan Fazıl Say'ın konserine gidecek
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