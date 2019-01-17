Büyükçekmece’ye metro ve metrobüs müjdesi

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Büyükçekmece'deki Murat Çeşme, Türkoba ve Ulus mahallelerindeki seçim bürolarını ziyaret etti.Uysal, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükçekmece'nin yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını ifade etti. 31 Mart'a kadar İBB Başkanı olduğunu ve bir yandan Büyükçekmece Belediye Başkan adayı olarak sahada seçim çalışmalarını yürüteceğini hatırlatan Uysal, "39 ilçe belediye başkan adayı arasında en çok çalışan ben olacağım, bunun sözünü veriyorum. Bu yerel seçimleri inşallah farklı kazanacağız" dedi.Mevlüt Uysal, bir mahalle sakininin "Büyükçekmece'ye metro gelecek mi?" sorusu üzerine, "Biz buraya hem metroyu hem de metrobüsü getireceğiz. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Ağustos ayındaki dolar kuru ve ekonomik saldırı olmasaydı ihaleye çıkacaktık. TÜYAP'a kadar gelen Yenikapı- Beylikdüzü Metrosu var. Büyükçekmece'ye bu hattımızı uzatma konusunda o proje üzerine çalışıyoruz. TÜYAP'ın olduğu bölge, zemin olarak kaygan olan bir yer. Bu problemi aşmak için de iki formülümüz var. Bu hattı ya havadan getireceğiz ya da biraz daha genişletip göl kenarından dolaştıracağız. Yenikapı-Beylikdüzü Metro Hattı artık Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı olacak inşallah" ifadelerini kullandı.Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın açılmasıyla metrobüsteki yoğunluğun azalacağını vurgulayan Uysal, "Şubat ayı içerisinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı açılacak. Metrobüsten bir miktar yolcu bu hatta kayacak ve bir rahatlama yaşanacak. Dolayısıyla önümüzdeki yazdan itibaren metrobüsü Büyükçekmece'ye uzatma çalışmalarına başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'da tarihi yarımada ve çevre ilçelerdeki toplu taşıma ve araç kullanımına önemli fayda sağlayacak yeni bir tramvay hattı geliyor. Eyüp Sultan ile Bayrampaşa arasında yapılacak 3,1 kilometrelik hat, Eminönü- Alibeyköy Tramvay Hattı, Vezneciler- Sultangazi Metro Hattı, Topkapı-Habibler Tramvay Hattı, Yenikapı- Aksaray-Havalimanı Hattı, Kazlıçeşme- Söğütlüçeşme Banliyö hatlarından oluşan bölgedeki beş farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak.