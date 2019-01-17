Firari FETÖ'cüden itiraflar! "Yurtdışı bizim için cehenneme dönüştü"

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçan Said Sefa, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan ve kaçmayı düşünen FETÖ'cülere yurtdışında yaşadıkları hayatı anlattı. Yayınladığı videoda yurtdışındaki hayatın kendileri için adeta bir cehenneme döndüğünü söyleyen FETÖ'cü Sefa, "Türkiye'de tutunma imkânınız varsa ne yapın edin orada kalın, hiçbir yere çıkmayın." dedi.

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"NE YAPARSANIZ EDİN TÜRKİYE'DE TUTUNUN..."

Türkiye'den çıkmanın çözüm olmadığını, "Artık Türkiye yaşanmaz oldu çekilmez deyip kendileri ile ilgili herhangi bir sorun olmamasına rağmen Türkiye'den çıkmak isteyenlere tavsiyem orada kalmalarıdır" ifadelerini kullanan Sefa, "Türkiye'de tutunma imkânınız varsa ne yapın edin orada kalın, hiçbir yere çıkmayın. Yurtdışına çıkmanın kendi içerisinde bazı zorlukları var. Ailecek çıkanların zorlukları kat kat artıyor. Yalnız çıkanlar da ailelerinden ayrı kalıyorlar. 3 yıldır ben çocuklarımı göremiyorum. Burada insanlar çok ciddi problemler yaşıyor. Buralarda bazı aileler dağılıyor" diye konuştu.

FETÖ'CÜ HAİN SAİD SEFA

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Yurtdışı şartlarının dışarıdan göründüğü gibi olmadığını da belirten Said Sefa, "Kanada'da, Türkiye'den gelen üç kitle var. Bu üç kitle içerisinde Türkiye'de yetişip işlerinde kalifiye olan eleman olmasına rağmen burada iş bulamadıklarını, hayata tutunamadıklarını gördüm. Burada koca koca profesörlerin, birçok akademisyenin, doktorun pizza dağıtıcılığı, UBER şoförlüğü yaptığını söyleyebilirim" diyerek Türkiye'de suça karışmış FETÖ üyelerinin paşa paşa hakim karşısına çıkarak, gerekli cezaları çekmelerinin Avrupa hayallerinden daha iyi olacağını söyledi.