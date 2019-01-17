Sedat Şahin’e bir tutuklama daha!

Farklı bir suç kapsamında tutuklu bulunan Şahinler suç örgütünün elebaşı Sedat Şahin, 2000 yılında işlenen Hasan Beğen cinayetinde de parmağı belirlenince bir kez daha tutuklandı.

Cinayet esnasında orada olduğunu öğrenilen Fikret U.'nun ifadesi ardından Sedat Şahin 'Taammüden Öldürme' suçu kapsamında ifadeye çağırıldı. İstanbul Adliyesi'ne getirilerek Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından ifadesi alınan Şahin, söz konusu suç kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Şahin hakkında tutuklama kararı verildi. Kararda, Hasan Beğen'in 5 Kasım 2000 yılında şüpheli Cebrail Y. isimli şahıs tarafından öldürüldüğü, olay esnasında Fikret U. isimli şüphelinin olay yerinde bulunduğu ve maktulle kavga ettikleri belirtildi. Cebrail Y.'nin ifadesinde, olayın maktulle Fikret isimli şahıs kavga ederken aralarında para verme konuşmalarının geçtiğini duyduğu, olayın bir alacak verecek meselesi olduğunu kanaatine varıldığı kaydedildi.

SEDAT ŞAHİN TALİMAT VERDİ

Fikret U.'nun alınan ifadesinde, olay tarihlerinde Sedat Şahin'in kendisini arayarak Hasan Beğen'in Bağcılar'da bulunan kahvehanesinin adresini vererek onlardan 100 bin Mark alacağı olduğunu ve bu parayı ivedi bir şekilde almasını söylediğini, buraya Ali K. ve Cebrail Y. ile gittiğini, Hasan Beğen ile görüştüğünü, Sedat Şahin'in talimatını ilettiğini, daha sonra olayların Sedat Şahin'in Hasan Beğen'i öldürmesini istemesi noktasına kadar geldiğini belirttiği kaydedildi.

Cebrail Y.'nin bu işi üstlendiği ve olay günü ve saatinde Cebrail Y.'nin Hasan Beğen'i silahla ateş ederek öldürdüğü, olaydan sonra Sedat Şahin ile Niğde Cezaevi'nde görüştüklerini beyan ettiği belirtildi.

Hakimlikçe, Fikret U.'nun o dönem Sedat Şahin ile yakın ilişki içerisinde olduğu ve onun işlerini takip ettiğine dair tespitlere ulaşıldığı kaydedildi. Cebrail Y.'nin Ali K. ile olay günü aynı araçta bulunduğunun anlaşıldığı, Fikret U. ile Sedat Şahin'in cep telefonuyla görüşme yatıklarının HTS kayıtlarından çıktığı ifade edildi.

Yine olay günü şüpheli Sedat Şahin'in de telefonla görüştüğü iddia edilen İbrahim P. ve Mehmet K. isimli şahısların kullandığı belirlenen telefonlar ile görüşmelerinin tespit edildiği kaydedildi. Fikret U.'nun Mehmet K. adına düzenlenmiş olan kimlikle Şahin'i ziyaret ettiğinin anlaşıldığı, Fikret U. tarafından da bu hususun doğrulandığı kaydedildi.

Sedat Şahin ise tutuklama kararına yansıyan ifadesinde, "Şaşkınım, Cebrail Y.'yi tanımam, olayın şikayetçisi benim, suç duyurusunu yapan benim, 'sana bir suç daha yüklerim' diye tehdit alıyorum. Fikret U. isimli şahıs benden para istiyor. Para alamadığı için bana iftira atıyor" dedi.

"KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ"

Hakimlik, Fikret U.'nun anlatımlarıyla cinayet olayının gerçekleşme şeklinin örtüştüğünü, şüpheli Sedat Şahin'in bu eylemde yer aldığına dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu ifade etti. Şüpheli Şahin'in tutuklanmasına hükmedildi. Şahin atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.