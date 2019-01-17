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, ortak üretim önerdi

, 3.5 milyar dolarlık Patriot füze teklifi için ’ya gelen heyete, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında taleplerini iletti

BETÜL USTA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019
Türkiye, ortak üretim önerdi

Türkiye'ye 3,5 milyar dolarlık Patriot füze savunma sistemi teklifinde bulunan ABD'den, Ankara'ya ikinci kez heyet geldi. Türk tarafından Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin katıldığı, alt protokol uygulanan görüşmelerde Türk tarafı fiyat, teslim tarihi, teknoloji transferi ve ortak üretim konularında taleplerini iletti. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi almasına olumsuz bakan ABD'li heyet, F-35'in gizli bilgilerinin S-400'lerle birlikte çalışması halinde Rusların eline geçebileceğini öne sürerek tedbir alınmasını istedi. Devam eden milli yazılım çalışmasına da dikkat çeken Türk tarafı ise gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, S-400'lerin NATO sistemine entegre edilmemesinin çekince yaratmaması gerektiğini muhataplarına aktardı.

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Türkiye, ortak üretim önerdi
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