Batmaz ve eşine 20 milyonluk servet sorusu

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15 Temmuzdarbe girişiminin yönetildiği Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün üst düzey sivil imamlarından Kemal Batmaz ile eşi Gonca Batmaz'ın, terör örgütüne finans sağlama suçundan yargılanmalarına başlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme başkanı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanılan Batmaz ve eşine 20 milyon TL değerindeki servetlerinin kaynağını sordu. Mahkeme başkanı, Gonca Batmaz'a "Eşinin üzerine üç villa, üç dükkan, iki taşınmaz ve arabalar var. Bu 20 milyon TL'ye yakın bir para ediyor. Bu malvarlığını nasıl edindiniz?" diye sordu. Gonca Batmaz da "Haberim yok, bilmiyorum. Bir aracımız var, o da benim üzerime" diye cevap verdi. Batmaz, Adil Öksüz ve Harun Biniş'i tanımadığını iddia etti.Kemal Batmaz ise sorulara yanıt vermeyeceğini söyledi. FETÖ'nün sivil imamı Adil Öksüz ile ilgili soruya ise "Tanımıyorum" diye cevap verdi. Batmaz, eşinin örgüte ait Bank Asya'ya para yatırmadığını, iddianamedeki 172 bin TL'yi bu bankaya kendisinin yatırdığını öne sürdü.